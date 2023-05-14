Saat 19.00 İtibarıyla Mersin Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 34,27... Akp: Yüzde 31,6

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28. Dönem Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla Mersin'de kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 3,4

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 31,6

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 34,27

İYİ Parti: Yüzde 16,3

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 16,75

Yeşil Sol Parti: Yüzde 0,59