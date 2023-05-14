Saat 19.00 İtibarıyla İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları… Chp: Yüzde 38.73 - Akp: Yüzde 23.64

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

28'nci Dönem milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da kullanılan oyların ittifaklara dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 2.3

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 23.64

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 38.73

İYİ Parti: Yüzde 11.54

Yeşil Sol Parti: Yüzde 3.45

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 2.74