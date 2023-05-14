Saat 19: 00 İtibarıyla Hatay Milletvekili Seçim Sonuçları... Chp: 36,79 - Akp: 36,50

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28'inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19: 00 itibarıyla Hatay'da kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık Sayısı: Yüzde 7,8

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yüzde 36,50

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüzde 36,79

İYİ Parti: Yüzde 8,46

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 14,07

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2,99