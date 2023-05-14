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Saat 19.00 İtibarıyla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları… Erdoğan: Yüzde 49,71... Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,98

Saat 19.00 İtibarıyla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları… Erdoğan: Yüzde 49,71... Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,98

Güncel Haberler

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Türkiye, bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; saat 19.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

Açılan Sandık: Yüzde 5,01

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,71 (857.966)

Kemal Kılıçdaroğlu : Yüzde 44,98 (776.212)

Sinan Oğan: Yüzde 4,77 (82.235)

Muharrem İnce: Yüzde 0,54 (9.272)

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Güncel Haberler

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