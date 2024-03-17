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Saadet Partisi ve İYİ Parti Sakarya'da seçim çalışmalarına devam ediyor

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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Ayhan, depreme karşı dayanıklı bir Sakarya hedeflediklerini belirtirken, Kılıçaslan ise İYİ Belediyecilikle vatandaşın ve esnafın canlanacağını vurguladı.

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ile İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde mahalle ziyaretleri yapan Ayhan, önceliklerinin Sakarya'yı depreme ve her türlü afete karşı dayanıklı, dirençli ve güvenli hale getirmek olacağını vurguladı.

En az 1000 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi kuracaklarını aktaran Ayhan, "Ekibin ses dinleme, termal kamera, jeneratör, ışıklandırma gibi tüm teçhizatları son teknolojiyle ihtiyacı karşılayacak nitelikte olacak. Allah korusun herhangi bir afetin olmasının ardından ekiplerimizi en fazla 2 saat içinde arama kurtarma çalışmalarına başlayacak şekilde organize edeceğiz. 20 termal dron ile yıkılan binalar, sel veya toprak kayması nedeniyle enkaz altında kalan/kaybolan vatandaşlarımızı anında tespit edebilecek teknolojiyi kullanır hale geleceğiz." bilgisini paylaştı.

Ayhan, afetin hemen ardından alacakları önemlere ilişkin şunlardan bahsetti:

"Şehrimizin daha önceden belirlenen muhtelif alanlarına kurmak üzere 4'er kişilik 100 bin çadırı hazırda bulunduracağız. Deprem olması durumunda şehrin ana bölgelerine temel ihtiyaçları sağlayacak seyyar tuvalet, banyo ve lavaboları hazırda bulundurup 12 saat içerisinde kurulumları gerçekleştireceğiz. Yine hazırda bekleteceğimiz seyyar içme suyu depolarını 6 saat içinde afetzede vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

İYİ Parti adayı Kılıçaslan'dan ziyaretler

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, ziyaret ettiği ilçelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçaslan, seçime kısa süre kalmasına rağmen çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini belirterek, Sakarya'nın "İYİ" olmayı sonuna kadar hak ettiğini kaydetti.

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Kılıçaslan, İYİ Belediyecilikle vatandaşın ve esnafın nasıl canlandığını herkese göstereceklerini belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Kılıçaslan'a, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Karasu Belediye Başkan adayı Hasan Sarıoğlu ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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