Saadet Partisi ve Anahtar Parti Liderlerinden Önemli Görüşme

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret, basına kapalı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziyaretin ardından ortak basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Arıkan, "Hem ülke gündemiyle hem dışarıdaki gündemle alakalı hem de gelecekte Türkiye siyasetinde, seçimlerde neler yapılabileceği noktasında bir fikir teatisinde bulunduk. Hem nazik ev sahiplikleri için hem de hoş sohbetleri için Sayın Genel Başkanımıza ve heyetlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ise ziyaretlerinden ötürü Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ve heyetine teşekkür etti.

Türkiye'nin nazik zamanlardan geçtiğini dile getiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye hassas dönemlerden geçiyor. Siyasette 20, 25 yıl aralıklarla hem jenerasyon hem paradigma değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde memleket yükünü almaya talip olan yeni nesil siyasi iradeyi temsil ediyoruz. Mahmut Bey de öyle biz de öyle. 'Yari güzel olanın uyku girmez gözüne' sözüne konu olan bir memleketimiz var. Düşmanı çoktur, taliplisi boldur. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimizin bizi yarın nereye getireceğini bu vesileyle bir araya geldiğimiz her toplantıda konuşuyoruz."