Saadet Partisi Sinop İl Başkanı Tarım Krizine Dikkat Çekti

Saadet Partisi Sinop İl Başkanı Cavit Üçüncüoğlu, tarım sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üçüncüoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yanlış tarım politikaları ve yüksek maliyetlerin çiftçileri krize sürüklediğini iddia etti.

Sinop özelinde de durumun farklı olmadığını öne süren Üçüncüoğlu, "Bafra olmasa, Sinoplu sebze meyve ve tarım ürünleri yönünden aç kalmıştır. Sinop için hayvancılık noktasında da durum tarımdan farklı değildir. Mazot, gübre ve diğer girdi maliyetlerinin artması sebebiyle Sinop'ta hayvancılık tamamen durmuştur." dedi.

Üçüncüoğlu, tarımda sorunların çözülmesi için desteklerin artırılarak her ürün için hasat öncesinde minimum fiyat garantisi verilmesi gerektiğini ifade etti.