Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı

Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirterek, bu anayasayı herkesin kendini parçası hissedeceği şekilde tasarlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca, ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunarak, öğretmene ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, "Öyle bir anayasa yapalım ki bir 40 yıl daha bunu tartışmakla uğraşmayalım. Kimseyi dışarıda bırakmayan, aidiyet duygusunu güçlendiren ve herkesin kendisini bir parçası hissettiği bir anayasaya Saadet Partisinin kapıları her zaman açıktır." dedi.

Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arıkan, saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, "Ekonomiyi bir türlü rayına koyamayan iktidar ve şürekası faturayı EYT'ye ve güya kendisini buna mecbur eden muhalefete kesti. EYT'liler yakında ekonomik krizin temel sebebi ilan edilirse şaşırmayalım." diye konuştu.

GSM operatörlerinin fahiş bir fiyatlandırma yaptığını belirterek, buna yönelik eleştirilerini dile getiren Arıkan, yavaş internetin astronomik rakamlarla müşteriye yansıtıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Öğretmene uygulanan şiddet normalleştirilmemelidir"

Türkiye'de en acil çözülmesi gereken konunun ekonomiden önce milli eğitim olduğunu aktaran Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha 20 yıl önce bu ülkede öğretmene bırakın şiddet uygulamayı itiraz etmek bile edebe, ahlaka aykırıydı. Fakat eğitimin başsız ve denetimsiz bırakılması toplum psikolojisini ve sosyolojik değerlerimizi alt üst etti. Bugün geldiğimiz nokta, kesinlikle bizim hak ettiğimiz yer değildir. Bunlar acilen değiştirilmelidir. Söylerken bile hicap duyuyorum ama öğretmene uygulanan şiddet, doktorlarımıza uygulanan şiddet gibi normalleştirilmemelidir."

Anayasa tartışmalarına da değinen Arıkan, "darbe anayasasının" Türkiye'ye yakışmadığını ifade etti.

Yeni anayasaya karşı olmadıklarını vurgulayan Arıkan, "Fakat öyle bir anayasa yapalım ki bir 40 yıl daha bunu tartışmakla uğraşmayalım. Kimseyi dışarıda bırakmayan, aidiyet duygusunu güçlendiren ve herkesin kendisini bir parçası hissettiği bir anayasaya Saadet Partisinin kapıları her zaman açıktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Uluslararası İlişkiler Mahmut Arıkan Güvenlik Politika Ekonomi Güncel Eğitim Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (MANCHESTER CITY INTER) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });