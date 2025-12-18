Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan "Uyuşturucusuz Türkiye" Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucunun toplumun her kesimini tehdit ettiğini belirterek, 2026 yılının 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' olarak ilan edilmesini talep etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucunun toplumun tüm kesimlerini tehdit eden büyük ve stratejik bir sorun haline geldiğini belirterek, 2026 yılının "Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucunun bugün ünlü-ünsüz, zengin-fakir, genç-yaşlı, muhafazakar-seküler ayrımı gözetmeksizin her mahallede ve toplumun her kesiminde ortak bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Uyuşturucunun Türkiye için en az terör kadar büyük ve stratejik bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Arıkan, mücadelenin yalnızca kullanıcılar ve sokak satıcıları üzerinden yürütülmesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Uyuşturucu ile etkin mücadelenin, "baronların yakalanması ve kaynağın kurutulmasıyla" mümkün olabileceğini belirten Arıkan, uyuşturucuya erişimin neredeyse ekmeğe ulaşmaktan daha kolay hale gelmesinin ülkenin geleceği açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu dile getirdi.

Paylaşımında çağrısını yineleyen Arıkan, "Tıpkı Terörsüz Türkiye hedefi gibi Uyuşturucusuz Türkiye için de 2026'nın 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan edilmesini istiyoruz. Ülkenin bütün kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini bu mücadele için seferberliğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu

Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
title