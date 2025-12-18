Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan "Uyuşturucusuz Türkiye" Çağrısı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucunun toplumun tüm kesimlerini tehdit eden büyük ve stratejik bir sorun haline geldiğini belirterek, 2026 yılının "Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucunun bugün ünlü-ünsüz, zengin-fakir, genç-yaşlı, muhafazakar-seküler ayrımı gözetmeksizin her mahallede ve toplumun her kesiminde ortak bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Uyuşturucunun Türkiye için en az terör kadar büyük ve stratejik bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Arıkan, mücadelenin yalnızca kullanıcılar ve sokak satıcıları üzerinden yürütülmesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Uyuşturucu ile etkin mücadelenin, "baronların yakalanması ve kaynağın kurutulmasıyla" mümkün olabileceğini belirten Arıkan, uyuşturucuya erişimin neredeyse ekmeğe ulaşmaktan daha kolay hale gelmesinin ülkenin geleceği açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu dile getirdi.

Paylaşımında çağrısını yineleyen Arıkan, "Tıpkı Terörsüz Türkiye hedefi gibi Uyuşturucusuz Türkiye için de 2026'nın 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan edilmesini istiyoruz. Ülkenin bütün kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini bu mücadele için seferberliğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.