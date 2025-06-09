Saadet Partisi'nden Uluslararası İnsani Yardım Filosuna Çağrı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli yelkenlinin İsrail tarafından alıkonulmasını şiddetle lanetlediklerini belirtti. Arıkan, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulması çağrısında bulunarak, bu filoya Türkiye'den yola çıkacak ilk gemiye Saadet Partisi'nin öncülük etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendiren Arıkan, "Birleşmiş Milletler sözleşmeleri de dahil olmak üzere, uluslararası hukukun uluslararası topluma yüklediği sorumluluk açıktır. Aksi takdirde, bu saldırıya sessiz kalanlar da bu insanlık suçuna ortak olacaktır" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla, her ülkeden birer geminin yer alacağı yeni bir uluslararası insani yardım filosunun oluşturulması çağrısında bulunan Arıkan, filonun oluşturulması durumunda Türkiye'den yola çıkacak ilk gemiye Saadet Partisi'nin öncülük etmeye hazır olduğunu duyurdu.