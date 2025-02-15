Saadet Partisi'nden Trump'ın Gazze Planına Protesto

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Siyonist katiller hesap verecek" sloganları attı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Trump'ın tehditlerine hiçbir Müslümanın boyun eğmeyeceğini, sessiz kalmayacağını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Arıkan, Filistin'in ezelden ebede İslam ümmetinin sarsılmaz kalesi olacağını belirterek, "Bunu bilin, duyun ve kabullenin. Zulümle abad olunmaz, zorbalık ile var olunmaz." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, göreve geldiği günden beri bütün dünyayı kaosa sürükleyecek açıklamalar yaptığını vurgulayan Arıkan, Trump'ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada'ya ilişkin sözlerini hatırlattı.

Arıkan, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen Trump'ın, ülkelere ağır vergiler uygulayarak dize getirmeyi hedeflediğine işaret ederek, "Trump, şimdi de katil İsrail'in 1,5 yıldır katliam uyguladığı Gazze'de emlakçılığa soyundu. Gazze'nin gerçek sahibi Müslümanları sürüp, deniz manzaralı villalar yapmak istediğini söylüyor. Bunu söylemekle kalmıyor, vatanlarını savunan Gazzelileri, sürgünü kabul etmezlerse cehennemi yaşatmakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

-"Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir"

Filistin'in İslam ülkelerinden yeterli desteği göremediğini savunan Arıkan, şöyle konuştu:

"Filistin bugün öncülüğünü siyonizmin yaptığı küresel bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle, küresel bir intifada ile karşılık verebiliriz. Gelinen noktada yapılacaklar bellidir. Her şeyden önce ateşkesi ihlal eden İsrail'in, ateşkese uyması için uluslararası bir baskı kurulmalı ve yaşanan ihlallere son verilmelidir. Trump ve Netanyahu'nun tehditkar açıklamalarına cevap vermesi gereken sadece Hamas değildir. İslam dünyası bu tehditlerin doğrudan muhatabıdır. Gerektiği şekilde cevap verilecek mekanizma oluşturulmalıdır. Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze barış gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır."