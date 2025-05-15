Saadet Partisi'nden 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek

Saadet Partisi'nden 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek
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Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin, PKK'nın silah bırakma kararının ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağduyu ve sorumlulukla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte barışın inşası için herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, bu sürecin sağduyu, sorumluluk ve samimiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ergin, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini bildirdi.

Ülkede yeni bir başlangıcın eşiğinde olunduğunu aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme yönündeki açıklamaları, yıllardır süren kan ve gözyaşının sona ermesi için önemlidir. Bu süreç sağduyu, sorumluluk ve samimiyetle değerlendirilmelidir. 50 yıl boyunca gençlerimizi, evlatlarımızı kaybettik, umutlarımızı erteledik, huzurumuzu yitirdik ama bugün artık kayıpları telafi etme zamanıdır. Saadet Partisi ve milli görüş hareketi olarak bu ülkenin her ferdini Allah'ın bir emaneti olarak görüyor, kardeşliğin, adaletin ve haysiyetli bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Kimlik, dil ve kültürel haklar anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu uğurda ödenen bedel nasıl 86 milyonun omzundaysa, barışın inşası da herkesin ortak sorumluluğudur. Saadet Partisi olarak barışın, adaletin ve toplumsal huzurun inşasına katkı sunmaya hazırız. Bugün de bir kez daha çağrımızı yineliyoruz, gelin barışın önünü hep birlikte açalım, kardeşliği hep birlikte büyütelim."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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