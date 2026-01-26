Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Böyle Gelmiş Böyle Gitmeyecek!

Saadet Partisi, sosyal medya hesabında paylaştığı penguenli video ile 'Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek' ifadesine dikkat çekti. Genel Başkan Mahmut Arıkan, videoyu alıntılayarak önemli mesajlar verdi.

(ANKARA) -Saadet Partisi, penguenli bir video paylaşarak "'Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek' diyenlerin adresine…" ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, Vazgeçmeden, omzumuzdaki sorumlulukları bilerek; Böyle gelmiş böyle gitmeyecek!" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından"Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek" diyenlerin adresine… başlıklı penguenli  bir video paylaşıldı. Videoda bir penguen Saadet Partisi genel merkezine gidiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Vazgeçmeden, omzumuzdaki sorumlulukları bilerek; Böyle gelmiş böyle gitmeyecek!"

