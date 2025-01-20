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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

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Saadet Partisi'nden Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

Saadet Partisi'nden Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına karşı çıkarak, iktidarın muhalefeti pasifize etmeye çalıştığını savundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar seçimlere kadar ekonomiyi düzeltemeyeceğini anlayınca, muhalefet dizaynına başladı. Çünkü muhalefeti pasifize edip, olası rakiplerinin içini boşaltmak ekonomiyi düzeltmekten daha kolay! Milleti kendine mahküm et, demokrasiyi de partine! Hazır Trump da sırtınızı sıvazlarken, bakın keyfinize!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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