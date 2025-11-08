Haberler

Saadet Partisi'nden Netanyahu'ya Yakalama Emri Yorumları

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama emrini 'yerinde bir karar' olarak değerlendirdi ve hukuki, siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri yaptırımlar çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri düzenlemesini "yerinde bir karar" olarak niteledi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de terörist İsrail'in işlediği soykırım suçunun bir numaralı suçlusu olan katil Netanyahu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkardığı 'Yakalama' kararını, her ne kadar geç kalınmış bir adım olsa da, yerinde bir karar olarak değerlendiriyor ve tebrik ediyorum. 'Soykırım' ve 'İnsanlığa Karşı Suç' işlemekten dolayı verilen bu karar; tarihimize ve aziz milletimizin hassasiyetlerine uygun bir tavır olmuştur. Bu karara imza atanlara teşekkür ediyor; soykırımcılara ve suç ortaklarına karşı hukuki adımların yanı sıra siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri her türlü caydırıcı yaptırımın hayata geçirilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

