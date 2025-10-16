Saadet Partisi'nden İsrail'in Lübnan Saldırısına Sert Tepki

(ANKARA)-İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan Lübnan'a saldırarak ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail; mazlumları katletmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler siyonizmin kandan beslenen anlayışını bildiğimiz için 'ateşkes antlaşmasının' bağlayıcı olması konusunda garantör ülkeleri bir kez daha uyarıyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Masada barış, Sahada katliam! Atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan Lübnan'a saldırarak ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail; mazlumları katletmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler siyonizmin kandan beslenen anlayışını bildiğimiz için 'ateşkes antlaşmasının' bağlayıcı olması konusunda garantör ülkeleri bir kez daha uyarıyoruz. Geldiğimiz noktada terörist İsrail'in antlaşmayı katliamlar için bir mola, esirleri almak için bir fırsat olarak kullandığını göstermiştir. Garantör ülkeler başta olmak üzere tüm bölge ülkelerine sesleniyoruz; Trump'tan barış güvercini çıkmaz, siyonizmin sözüne güven olmaz. Caydırıcı adımlar atılmadığı, yaptırımlar uygulanmadığı sürece siyonist terörizm durmayacaktır."