Haberler

Saadet Partisi'nden İsrail'in Lübnan Saldırısına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınayarak, ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini ve siyonizmin kandan beslenen bir anlayış olduğunu vurguladı. Arıkan, garantör ülkelere önemli uyarılarda bulundu.

(ANKARA)-İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan Lübnan'a saldırarak ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail; mazlumları katletmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler siyonizmin kandan beslenen anlayışını bildiğimiz için 'ateşkes antlaşmasının' bağlayıcı olması konusunda garantör ülkeleri bir kez daha uyarıyoruz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Masada barış, Sahada katliam! Atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan Lübnan'a saldırarak ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail; mazlumları katletmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bizler siyonizmin kandan beslenen anlayışını bildiğimiz için 'ateşkes antlaşmasının' bağlayıcı olması konusunda garantör ülkeleri bir kez daha uyarıyoruz. Geldiğimiz noktada terörist İsrail'in antlaşmayı katliamlar için bir mola, esirleri almak için bir fırsat olarak kullandığını göstermiştir. Garantör ülkeler başta olmak üzere tüm bölge ülkelerine sesleniyoruz; Trump'tan barış güvercini çıkmaz, siyonizmin sözüne güven olmaz. Caydırıcı adımlar atılmadığı, yaptırımlar uygulanmadığı sürece siyonist terörizm durmayacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.