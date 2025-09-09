Haberler

Saadet Partisi'nden İsrail'in Katar Saldırısına Sert Tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını kınayarak, bölgedeki devletlerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakerelerini görüşürken Hamas liderlerini hedef alması, niyetinin sadece savaş ve soykırım olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Siyonizme karşı birlikte mücadele edilmediği sürece bölgedeki hiçbir devlet ne toprak bütünlüğünü, ne ulusal egemenliğini ne de milletinin güvenliğini sağlayabilir. Bir kez daha söylüyoruz; İsrail'i kınamakla ya da sessiz kalmakla siyonizmin dostu değil, bir sonraki hedefi olursunuz. Bölgedeki her lider bugün Katar'a karşı yapılan saldırıyı iyi analiz etmeli ve bugüne kadar atılan yanlış adımların özeleştirisini yapmalıdır. Vakit artık birlik, beraberlik ve cesaret vaktidir. Vakit kınama değil, icraat vaktidir." ifadesini kullandı.

