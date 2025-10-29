Saadet Partisi'nden İsrail'e Tepki: 'Garantör müsünüz yoksa dublör mü?'

(ANKARA) -İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İsrail uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçlusu olarak ilan edilirken, garantör ülkelerin bu saldırılara karşı sessizliği Filistin davasına ve milyonlarca mazluma ihanettir. Siz ticaret anlaşması değil, ateşkes antlaşması yaptınız! Bir halkın geleceğini attığınız imzalara bağladınız." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Arıkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Siz garantör müsünüz yoksa dublör mü! Ateşkes antlaşması imzalandığı günden itibaren 400 mazlumu katleden İsrail; katil Netanyahu'nun 'Hamas ateşkesi bozdu!' bahanesi ile yine Gazze'ye karşı saldırı emri verdi. İsrail uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçlusu olarak ilan edilirken, garantör ülkelerin bu saldırılara karşı sessizliği Filistin davasına ve milyonlarca mazluma ihanettir. Siz ticaret anlaşması değil, ateşkes antlaşması yaptınız! Bir halkın geleceğini attığınız imzalara bağladınız.

Ancak ateşkesiniz İsrail'in katliam silahlarını değil, İsrail'e karşı büyüyen küresel isyanı susturdu. Attığınız imzaları yok sayan terörist İsrail'e karşı adım atmayacak mısınız? Katil İsrail'e 'Dur' demeyecek misiniz? Siz attığınız imzaların ne anlama geldiğinin farkında ve ciddiyetinde misiniz? Gazze sizden adım bekliyor, mazlumlar sizin atacağınız adım için dua ediyor! Garantör müsünüz yoksa kahraman rolüne soyunan dublör mü? Buyurun ispat edin!"