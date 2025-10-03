Haberler

Saadet Partisi'nden FIFA'ya İsrail Tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, FIFA'nın İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi talebine olumsuz yanıt vermesini eleştirerek, uluslararası organizasyonların İsrail'e karşı iki yüzlü davrandığını ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'i futbol müsabakalarından men edilmesi için FİFA'ya yapılan başvurunun kabul edilmemesine tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörist İsrail'i futbol müsabakalarından men etmeyen FIFA, soykırımcı siyonist zihniyetin etkisi altında kalarak ikiyüzlü bir tutum sergilemiştir. Rus takımlarını günler içerisinde men eden bu anlayış; söz konusu İsrail olunca 'jeopolitik sorunları çözemeyeceği' bahanesine sığınmıştır. Bir daha görmüş olduk ki; Uluslararası bir çok organizasyon için siyonist İsrail her şeyden önceliklidir. Çağrımızı yeniliyoruz: İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir!" ifadesini kullandı.

