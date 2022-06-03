Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: "Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk" Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki çeken açıklamalarını “Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk” notuyla paylaştığı video üzerinden eleştirdi. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken açıklamalarını "Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk" notuyla paylaştığı video üzerinden eleştirdi. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken açıklamalarını, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile eleştirdi. Videoda, bir mikrofon görüntüsü ile birlikte Erdoğan'ın; "Nankörlük yapma, otur", "Zillet, illet; onları ayaklarımızın altına alacağız", "Bunlar terörist", "Ahlaksıza bak", "Bunlar çürük, bunlar sürtük" gibi açıklamalarının sesleri duyuldu. Videoda daha sonra, "yalansız, hakaretsiz, dürüst ve ahlaklı siyaset" ifadeleri yer aldı. Partinin sosyal medya hesaplarında söz konusu video, "Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk" notuyla paylaşıldı. ANKA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Sp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: 'Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.