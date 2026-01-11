Haberler

Saadet Partisi'nden "Emeklichef" Videosu... Mahmut Arıkan: Emeklimizin Gerçek Hikâyesi

Saadet Partisi, emeklilerin zorlu yaşam koşullarını vurgulamak için 'EmekliChef' başlıklı ironik bir video paylaştı. Genel Başkan Mahmut Arıkan, videoda emeklilerin açlık sınırının altında geçinmeye çalıştığını ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi, emeklilerin sorunlarının dile getirildiği "EmekliChef" başlıklı ironik bir video paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması; EmekliChef! Açlık sınırının yarısı maaşla geçinmeye çalışan, kirayı ödeyemeyen ve proteini unutan emeklimizin gerçek hikayesi..." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından emeklilerin durumuna dikkati çekmek amacıyla "EmekliChef!" başlıklı bir video paylaşıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından, paylaşılan videoyu alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması; EmekliChef! Açlık sınırının yarısı maaşla geçinmeye çalışan, kirayı ödeyemeyen ve proteini unutan emeklimizin gerçek hikayesi..."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

