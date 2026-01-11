Saadet Partisi'nden "Emeklichef" Videosu... Mahmut Arıkan: Emeklimizin Gerçek Hikâyesi

(ANKARA) - Saadet Partisi, emeklilerin sorunlarının dile getirildiği "EmekliChef" başlıklı ironik bir video paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması; EmekliChef! Açlık sınırının yarısı maaşla geçinmeye çalışan, kirayı ödeyemeyen ve proteini unutan emeklimizin gerçek hikayesi..." ifadesini kullandı.

