Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Emeklimize Zam Diye Açıklanan Sadakayı Kabul Etmiyoruz

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına tepki göstererek, "Emeklimize zam diye açıklanan bin 62 TL'lik sadakayı kabul etmiyoruz! Asgari ücretin altında olan hiçbir zam insani değildir, vicdani değildir. Mesele imkan meselesi değil, tercih meselesidir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı'na AK Parti'nin sunduğu kanun teklifine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Emeklimize zam diye açıklanan 1062 TL'lik sadakayı kabul etmiyoruz! Asgari ücretin altında olan hiçbir zam insani değildir, vicdani değildir. Faize, israfa, yolsuzluğa kaynak bulanlar sıra emekliye gelince kaynak yok diye yakınıyor. Hayır! Mesele imkan meselesi değil, tercih meselesidir. Bu ülkede imkan da var, kaynak da var ama sizde adalet ve vicdan yok."