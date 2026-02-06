Haberler

Saadet Partisi:  6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Rahmetle Anıyor; Hiçbir Afetin Felakete Dönüşmediği Bir Türkiye Diliyoruz

Güncelleme:
Saadet Partisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, deprem hazırlığının önemi vurgulandı ve hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

(ANKARA) - Saadet Partisi'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Depreme hazırlığın eksiksiz yapıldığı, hiçbir afetin felakete dönüşmediği bir Türkiye diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; depreme hazırlığın eksiksiz yapıldığı, hiçbir afetin felakete dönüşmediği bir Türkiye diliyoruz" denildi.

