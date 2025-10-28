Haberler

Saadet Partisi'nden Deprem Yardımı İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı ve hasar olmamasını temenni etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can ve mal kayıplarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah, bizleri tüm afetlerden emin eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
