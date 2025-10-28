Saadet Partisi'nden Deprem Yardımı İçin Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can ve mal kayıplarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah, bizleri tüm afetlerden emin eylesin." ifadesini kullandı.