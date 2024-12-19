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Saadet Partisi'nden Çocuk İstismarına Tepki

Saadet Partisi'nden Çocuk İstismarına Tepki
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'deki toplantıda çocuklara yönelik şiddet ve istismar konusundaki skandal diyaloğu eleştirerek, yönetim anlayışını sert bir dille kınadı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu toplantısında AK Partili Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ve Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında geçen diyaloğa tepki göstererek, "Çocuklarımızın ve kadınların güvenliği söz konusuyken bile gelecek tepkilere göre politika belirlemek acziyettir, yönetememektir, beklentileri hiçe saymaktır. Bugün mikrofona yansıyan skandal sözler, aziz milletimizin yönetilmekten çok idare edildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği TBMM'de Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu toplantısında AK Partili Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ve Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında geçen diyaloğa tepki gösterdi. Arıkan'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Çocuklarımızın ve kadınların güvenliği söz konusuyken bile gelecek tepkilere göre politika belirlemek acziyettir, yönetememektir, beklentileri hiçe saymaktır. Bugün mikrofona yansıyan skandal sözler, aziz milletimizin yönetilmekten çok idare edildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çocuklarımızın can güvenliğini, ruh sağlığını korumakla mükellef olanların temsil ettikleri makamlara yakışmayan tavrı aynı zamanda devlet kademesinin ne derece yozlaştığını da göstermiştir. Devlet bu değildir, iktidar bu değildir, yönetmek bu değildir. İnsanımız, Önce Ahlak ve Maneviyat şuurunun olmadığı bir yönetim anlayışının acı faturasını ödemek zorunda bırakılıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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