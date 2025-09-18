Saadet Partisi'nden Bölgesel Savunma Pakti Çağrısı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının, Türkiye'nin dahil olacağı bölgesel bir savunma paktına dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce de savunma paktı önerisinde bulunduğunu, bu anlamda Suudi Arabistan ile Pakistan anlaşmasını önemli bir adım olarak gördüğünü belirten Arıkan, bölgesel savunma paktı için "Bizce bu durum artık bir öneri değil, zorunluluktur. ABD eşittir İsrail'dir. Bu kan emicilere karşı birlik olmalıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında karşılıklı imzalanan savunma paktına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bir ülkeye yönelik saldırının, diğer ülkeye yapılmış sayılacağı hükmünü içeren anlaşmanın, İsrail'in saldırganlığının artırdığı bir dönemde anlamlı olduğuna dikkat çeken Arıkan, bu savunma işbirliğinin diğer bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıkan, daha önce Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan öncülüğünde bölgesel bir savunma paktı, saldırmazlık anlaşması önerisinde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu birliktelikle caydırıcı gücü hızlıca geliştirelim ve genişletelim, demiştim. Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma anlaşmasını bu anlamda önemli bir adım olarak görüyoruz. Çağrımı yeniliyor, iki ülke arasındaki anlaşmanın, Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgesel bir savunma paktına dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bizce bu durum artık bir öneri değil, zorunluluktur. Amerika'yı arkasına alan İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 7 bölge ülkesine saldırdı. Gazze, tüm dünyanın gözü önünde haritadan siliniyor. Tepkisizlik nedeniyle iyice saldırganlaşan İsrail, Pakistan ve Türkiye dahil, tehdit edilmedik ülke bırakmadı. Sıranın kime geleceğini beklemek yerine, bölgesel savunma paktını acilen hayata geçirmeliyiz. Daha önce vurguladığımız gibi, bu paktın ardından İsrail'in nasıl tir tir titrediğini göreceğiz!"

"Bu kan emicilere karşı birlik olmaktan başka çaremiz yok"

İsrail'in saldırılarının arkasında ABD yönetiminin bulunduğunun altını çizen Arıkan, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Savaşı bitirdiklerinde Amerikalılarla Gazze'nin paylaşımına geçeceklerini" söylediğini aktararak, "ABD eşittir İsrail'dir. Trump eşittir Netanyahu'dur! Gazze'yi 'savaş ganimeti' olarak gören bu kan emicilere karşı birlik olmaktan başka çaremiz yok. Yoksa yarın ne Gazze kalır, ne Kudüs kalır, ne de İsrail'e karşı koyacak bölge devletleri kalır" ifadelerini kullandı.