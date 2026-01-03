ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Mahmut Arıkan: Hiçbir Güç, Bir Halkın İradesine Bomba Yağdırarak 'Demokrasi' Dersi Veremez

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Hiçbir güç, bir halkın iradesine bomba yağdırarak 'demokrasi' dersi veremez. Bu saldırganlığı, çifte standartlı küresel zorbalığı ve kan üzerinden siyaset kuran anlayışı en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, açık bir emperyal saldırıdır. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu pervasızlık; silah zoruyla ülke dizayn etme hastalığının yeni bir tezahürüdür. Hiçbir güç, bir halkın iradesine bomba yağdırarak 'demokrasi' dersi veremez. Bu saldırganlığı, çifte standartlı küresel zorbalığı ve kan üzerinden siyaset kuran anlayışı en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.