Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Mahmut Arıkan: Hiçbir Güç, Bir Halkın İradesine Bomba Yağdırarak 'Demokrasi' Dersi Veremez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını emperyal bir saldırı olarak tanımlayarak, bu durumu uluslararası hukukun ihlali ve çifte standartlı küresel zorbalık olarak kınadı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Hiçbir güç, bir halkın iradesine bomba yağdırarak 'demokrasi' dersi veremez. Bu saldırganlığı, çifte standartlı küresel zorbalığı ve kan üzerinden siyaset kuran anlayışı en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, açık bir emperyal saldırıdır. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu pervasızlık; silah zoruyla ülke dizayn etme hastalığının yeni bir tezahürüdür. Hiçbir güç, bir halkın iradesine bomba yağdırarak 'demokrasi' dersi veremez. Bu saldırganlığı, çifte standartlı küresel zorbalığı ve kan üzerinden siyaset kuran anlayışı en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı