Saadet Partisi'nden "Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz" Eylemi

(ANKARA) - Saadet Partisi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin 3. yılı nedeniyle 81 ilde ve tüm ilçelerde "Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz" başlığıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, "Aziz milletimizin ne depreme ne yangınlara ne de sellere verecek canı kalmamıştır" denildi.

Saadet Partisi'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle 81 il ve ilçelerinde düzenlediği basın açıklamasında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği bir kez daha vurgulandı. Depremlerin doğal bir gerçek olduğu ancak yıkılan şehirlerin ve yaşanan büyük can kayıplarının bir tercih sonucu ortaya çıktığının belirtildiği açıklamada, "Şehirlerimiz ranta, insanlarımız ihmale kurban edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bugün burada 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak ve deprem gerçeğine bir kez daha dikkati çekmek için toplanmış bulunuyoruz. Biliyoruz ki deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Deprem gerçek ancak yıkılan şehirler tercihtir. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmek zorundayız" denildi.

Her depremden sonra "bu son olacak" denildiği hatırlatılan açıklamada, Büyük Marmara Depremi'nden sonra da aynı sözlerin sarf edildiği ancak şehirlerin ranta, insanların ihmale kurban edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 6 Şubat depremlerinde duyulan ve vicdanları kanatan sorunun bir kez daha sorulduğu belirtilerek, "Sesimizi duyan var mı" ifadelerine yer verildi. Deprem düdüğünün deprem çantasının olmazsa olmazlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, "Bizler bugün burada henüz enkaz altında değilken ve enkazın arasında deprem çantasını aramak zorunda kalmadan deprem düdüğü çalıyoruz" denildi.

"Düdük çalıyoruz; çünkü bugün adalet enkaz altında"

"Adalet enkaz altında" başlığı altında yapılan açıklamada, çalınan düdüğün bir uyarı olduğu belirtilerek, "Bugün bu düdük duyulmazsa; ülkemizi bekleyen büyük deprem yaşandığında Allah korusun ülkemiz için İsrafil'in suru duyulacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Düdük çalıyoruz; çünkü enkaz altında kalmak istemiyoruz. Düdük çalıyoruz; çünkü sesimiz bugün duyulsun istiyoruz. Düdük çalıyoruz; çünkü inşaat değil, insan yaşasın istiyoruz. Düdük çalıyoruz; çünkü bugün adalet enkaz altında. Düdük çalıyoruz; çünkü bugün liyakat, planlama, denetim, tedbir ve vicdan enkaz altında" denildi."

"Milletimizin ne depreme ne yangınlara ne de sellere verecek canı kalmamıştır"

"Rantı değil, insanı önceleyin" çağrısının yapıldığı açıklamada, 86 milyon adına düdük çalındığı belirtilerek, yaşanabilir şehirler inşa eden bir anlayış talep edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Aziz milletimizin ne depreme ne yangınlara ne de sellere verecek canı kalmamıştır; ne de tahammülü kalmamıştır" denildi."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da açıklamada yer alan ifadelerinde, "Alınmayan önlemlerin, yerine getirilmeyen denetimlerin, çürük olduğu bilinmesine rağmen binalara verilen imar afları sebebiyle 53 binden fazla vatandaşımızı bu depremde kaybettik" dedi. Arıkan, vefat eden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.