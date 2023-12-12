Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Yoğun Bakıma Alındı

'YOĞUN BAKIMA ALINDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul sağlık ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.