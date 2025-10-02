Saadet Partisi Liderinden Sumud Filosuna Destek Çağrısı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sumud Filosunda bulunan vatandaşların can güvenliği için iktidara caydırıcı tedbir ve girişimlerde bulunma çağrısı yaptı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizi ve tüm teşkilat mensuplarımızı insanlığın onurunu taşıyan Sumud Filosuna destek için meydanlara; İktidarı ise gemilerde bulunan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak üzere her türlü girişim ve caydırıcı tedbiri hayata geçirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.