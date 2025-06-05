Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim. Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kurban, her şeyden önce adanmaktır. Küskünlükleri, ayrılıkları, farklılıkları bir kenara bırakarak gönülden bir sarılmanın kendisi için dilediğini kardeşi için dilemenin vaktidir. Kurban Endonezya'da, Pakistan'da, Tunus'ta yapılan duaya, Türkiye'de Etiyopya'da, Filistin'de amin demenin adı aynı niyetle kurulan sofraların günüdür. Bu Kurban Bayramı'nda, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Afrika'da yaşayan kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Onlar için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sağduyudan, adaletten, diyalogdan ve uzlaşma taviz vermeden, 86 milyon vatandaşımız için müreffeh bir geleceği inşa edeceğimiz günlerin arifesinde olduğumuza inanıyorum. Bu mukaddes günlerin kardeşliğimize, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın selametine vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun."