Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında birlik, beraberlik ve dua vurgusu yaptı. Arıkan, mazlumlara destek olmayı ve insanların kardeşliğini ön plana çıkardı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim. Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kurban, her şeyden önce adanmaktır. Küskünlükleri, ayrılıkları, farklılıkları bir kenara bırakarak gönülden bir sarılmanın kendisi için dilediğini kardeşi için dilemenin vaktidir. Kurban Endonezya'da, Pakistan'da, Tunus'ta yapılan duaya, Türkiye'de Etiyopya'da, Filistin'de amin demenin adı aynı niyetle kurulan sofraların günüdür. Bu Kurban Bayramı'nda, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Afrika'da yaşayan kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Onlar için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sağduyudan, adaletten, diyalogdan ve uzlaşma taviz vermeden, 86 milyon vatandaşımız için müreffeh bir geleceği inşa edeceğimiz günlerin arifesinde olduğumuza inanıyorum. Bu mukaddes günlerin kardeşliğimize, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın selametine vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki

ABD'nin seyahat kısıtlamasına o ülkeden sert tepki
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.