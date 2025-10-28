Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Gençlerle Ekonomi Üzerine Tartıştı

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de düzenlenen "Bir Derdim Var" buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte, 12 yaşındaki bir çocuğun artan su fiyatları üzerinden enflasyon değerlendirmesi üzerine Arıkan, "Bugün ekonomiyi düzeltmediğimiz sürece 20 TL'ye aldığımız suyu bir ay sonra 25'e, altı ay sonra 30 TL'ye alma ihtimalimiz çok yüksek. Bu bozuk düzenin değişmesi gerekiyor" dedi.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen buluşmada, katılımcılar arasında yer alan Yusuf, mikrofonu alarak "12,5 yaşındayım" diyerek söze başladı. Ekonomik tabloya kendi penceresinden anlatan Yusuf, "Başkanım, eskiden aldığımız sular 3 TL'ydi, şimdi 20 TL oldu. Enflasyon çok fazla arttı" ifadelerini kullandı. Yusuf'un sözleri, katılımcılardan alkış aldı.

"3 TL'lik suyun 20 TL'ye çıkması nasıl açıklanır"

Arıkan, Yusuf'un değerlendirmesini "Türkiye'nin röntgeni" olarak nitelendirdi. "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 30 olarak açıkladığı enflasyon oranına" atıfta bulunan Arıkan, "Eğer enflasyon yüzde 30 ise 3 TL'lik suyun 20 TL'ye çıkması nasıl açıklanır" diye sordu.

Muhmut Arıkan, "Bugün ekonomiyi düzeltmediğimiz sürece 20 TL'ye aldığımız suyu bir ay sonra 25'e, altı ay sonra 30 TL'ye alma ihtimalimiz çok yüksek. Bu bozuk düzenin değişmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.