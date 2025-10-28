Haberler

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Gençlerle Ekonomi Üzerine Tartıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahmut Arıkan, İzmir'de gençlerle yaptığı buluşmada, artan su fiyatları üzerinden enflasyonu ele alarak, mevcut ekonomik düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı. 12 yaşındaki bir çocuğun ekonomik tabloya dair yorumları dikkat çekti.

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de düzenlenen "Bir Derdim Var" buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte, 12 yaşındaki bir çocuğun artan su fiyatları üzerinden enflasyon değerlendirmesi üzerine Arıkan, "Bugün ekonomiyi düzeltmediğimiz sürece 20 TL'ye aldığımız suyu bir ay sonra 25'e, altı ay sonra 30 TL'ye alma ihtimalimiz çok yüksek. Bu bozuk düzenin değişmesi gerekiyor" dedi.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen buluşmada, katılımcılar arasında yer alan Yusuf, mikrofonu alarak "12,5 yaşındayım" diyerek söze başladı. Ekonomik tabloya kendi penceresinden anlatan Yusuf, "Başkanım, eskiden aldığımız sular 3 TL'ydi, şimdi 20 TL oldu. Enflasyon çok fazla arttı" ifadelerini kullandı. Yusuf'un sözleri, katılımcılardan alkış aldı.

"3 TL'lik suyun 20 TL'ye çıkması nasıl açıklanır"

Arıkan, Yusuf'un değerlendirmesini "Türkiye'nin röntgeni" olarak nitelendirdi. "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 30 olarak açıkladığı enflasyon oranına" atıfta bulunan Arıkan, "Eğer enflasyon yüzde 30 ise 3 TL'lik suyun 20 TL'ye çıkması nasıl açıklanır" diye sordu.

Muhmut Arıkan, "Bugün ekonomiyi düzeltmediğimiz sürece 20 TL'ye aldığımız suyu bir ay sonra 25'e, altı ay sonra 30 TL'ye alma ihtimalimiz çok yüksek. Bu bozuk düzenin değişmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.