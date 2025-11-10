Saadet Partisi Lideri Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde milletçe yad ediyor, bu toprakların istiklal ve istikbali için mücadele vermiş ecdadımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla andı. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Emperyalizme karşı savaşan bir milletiz. Bizim davamız, yalnız kendi istiklalimiz için değil, bütün mazlum milletlerin istiklal davasıdır.' Bu söz, sadece bir dönemin değil, bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu onurlu duruşun ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde milletçe yad ediyor, bu toprakların istiklal ve istikbali için mücadele vermiş ecdadımızı rahmetle anıyoruz."