Saadet Partisi Lideri Arıkan: "İsrail'e Giden Petrolü Durdurun Demek Suçsa, Bin Defa Söyledik Yine Söylüyoruz, İsrail'e Giden Petrolü Durdurun"
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "İsrail’e giden petrolü durdurun demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz, İsrail’e giden petrolü durdurun, ticareti kesin" dedi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, " İsrail'e giden petrolü durdurun demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz, İsrail'e giden petrolü durdurun, ticareti kesin" dedi.
TRT World Forum'daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Arıkan, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerimizin hangi cümlesi hakaret içeriyor? Hangi suçla tutuklama talep ediliyor? ' İsrail'e giden petrolü durdurun' demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz: İsrail'e giden petrolü durdurun, ticareti kesin"