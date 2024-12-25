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Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Eleştiriler

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek yeni asgari ücretle ilgili eleştirilerini dile getirdi. Arıkan, işçilere yapılan zam oranını yetersiz bularak, bunun emekçilere yapılan bir zulüm olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Yeni asgari ücrete ilişkin eleştirilerini sıralayan Arıkan, "Dün itibarıyla masa kalktı. Ama insanlık, halkımız o masada unutuldu. Bunun adı zulümdür. Emekçiye, emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100'den fazla arttığı bir dönemde çalışanlara yüzde 30 zammı reva görmek, o çalışana zulüm etmektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak duyurmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından, bundan sonraki asgari ücret görüşmelerinde komisyonda yer almayacağını açıklayan TÜRK-İŞ'e bir ziyaret de Saadet Partisi heyetinden geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Ergün Atalay ile bir araya geldi. Atalay, "Bundan sonra biz asgari ücret müzakerelerine demokratik olmadığı müddetçe katılmayacağız. Bedeli işçiler ödüyor" ifadelerini kullandı.

"Bunun adı zulümdür"

"Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100'den fazla arttığı bir dönemde çalışanlara yüzde 30 zammı reva görmek, o çalışana zulüm etmektir" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masadan kalkmasından ve bundan sonra masada olmayacakları görüşlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Sekiz milyondan fazla çalışanın hakkını koruma savunması TÜRK-İŞ, 1974 yılından bu yana bir hak mücadelesi veriyor. Gönül isterdi ki bugün burada yapmış olduğumuz ziyarette dün açıklanan rakamdan dolayı hükümete de teşekkür edebilelim. 'Hayırlı olsun' diyebilelim. Ama açıklanan rakama 'hayırlı olsun' diyebilmemiz mümkün değil. Doğru bir rakam olmadığı için, insanca yaşama tekabül rakamı çalışanlarımıza reva görülmediği için teşekkür edemiyoruz maalesef. Birçok hesap yapıldı. Aylardır görüşmeler, pazarlıklar yapılıyor. Hükümet tarafından insanca rakamın masaya konulmadığı süreci görmüş olduk. Dün itibarıyla masa kalktı. Ama insanlık, halkımız o masada unutuldu. Bunun adı zulümdür. Emekçiye, emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Biz bu rakamın da bu anlayışında Saadet Partisi olarak karşısında olduğumuzu ifade etmiş olalım. Biz insanca yaşam ücreti talep ediyoruz. 2025 yılının da ben emekçiler yılı ilan edilmesini arzu ediyorum. Emekçilerimizin hakkını savunmayla alakalı biz Saadet Partisi olarak 2025 yılı boyunca mücadelemizi vereceğiz.

"Bu asgari ücretle kirayı kim ödeyecek?"

Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce bir asgari ücret görüşmesi bittiğinde; 'Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik faturasını, su faturasını, okul masraflarını kim' ödeyecek demişti. Ben de bugün Saadet Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gün söylediği cümleleri tekrar ediyorum. Soruyorum ben de:  Bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Çocukların giderlerini kim ödeyecek? Bu ücretle çarşıya pazara nasıl çıkılacak. Milletimizin kabul edemeyeceği bu ücreti bizler de kabul etmiyoruz.

"Cuma günü tüm Türkiye'de sahada olacağız"

Son olarak bir çağrıyı da Acun Ilıcalı'ya yapmak istiyorum. Malumunuz yıllardır bir Survivor yarışması yönetiyor. 2025 yılında Survivor'a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum. Maalesef artık asgari ücret yarışma alanlarında konu olacak bir hale geldi. Cuma günü Saadet Partisi olarak sahada olacağız. Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade eden çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm asgari ücretlilerimizi cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyoruz."

Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Eleştiriler
Kaynak: ANKA / Güncel
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