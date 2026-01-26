Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Emeklilerin Yerinde Faiz Lobileri Olmuş Olsaydı Sonuç Değişirdi.

Haber : TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(MANİSA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en düşük emekli aylığına yapılan artışa tepki göstererek, "Eğer emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı bu, olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ama konu emeklilere ya da asgari ücretlilere gelince iktidarda 'kaynak yok' sendromu başlıyor" dedi.

Manisa'da dün temaslarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TBMM'ye, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasına ilişkin verdikleri kanun teklifini hatırlatan Arıkan, "TBMM'deki çağrım bekliyor. Biz kanun teklifi olarak Meclis'e sunduk. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Geçen hafta iktidar partisinin Torba Yasa içerisinde getirdiği bin 62 liralık zam vardı. Muhtemelen önümüzdeki hafta gündeme gelecek. Diğer muhalefet partileri de bu konuda desteklerini sağlayacaktır" diye konuştu.

"Emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi"

AK Parti iktidarında hem emekliler hem de asgari ücretliler için olumlu bir sonuç almanın söz konusu olamadığını söyleyen Arıkan, "Eğer emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı bu, olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ama konu emeklilere ya da asgari ücretlilere gelince iktidarda 'kaynak yok' sendromu başlıyor. Çok ümit var değiliz" ifadelerini kullandı.

"Perşembenin gelişi çarşambadan belli"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, iktidarın değişmemesi durumunda, gelecek yılların emekliler için daha kötü olacağını belirterek, "Türkiye'deki 86 milyon için 2026 yılı, 2025 yılından çok daha sıkıntılı geçecek. Muhtemeldir ki 2026 yılı içerisinde iktidar seçim yapmayacak ve iktidar değişimi olmayacak olursa 2027 yılı, 2026'dan çok daha kötü ve sıkıntılı geçecek. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde iktidar değişimine ve yeni bir sese ihtiyacı var" diye konuştu.