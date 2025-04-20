Saadet Partisi Lideri Arıkan, Avrupa Gençlik Kolları Eğitim Kampı'na Katıldı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Sakarya İl Kongresine giderken, Avrupa Gençlik Kolları Başkanlığı'nın, Avusturya-Slovenya sınırında organize ettiği, Bölge Başkanları Eğitim Kampı'na uzaktan bağlantı ile katıldı. Arıkan, "İlk fırsatta Kudüs'te toplanmak, Gazze'deki Hz. Ömer Camii'nde namaz kılmak için sözleştik" dedi.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşimiz vaktimizden çok. Sakarya kongremize giderken, Avrupa Gençlik Kolları Başkanlığı'mızın, Avusturya-Slovenya sınırında organize ettiği, Bölge Başkanları Eğitim Kampı'na uzaktan bağlantı ile katıldık. Enerjimizi tazeledik, ahdimizi yeniledik. İlk fırsatta Kudüs'te toplanmak, Gazze'deki Hz. Ömer Camii'nde namaz kılmak için sözleştik" ifadelerini kullandı.