Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Vefat Etti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatının ardından partisinin genel merkezinde taziyeler kabul edildi.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün başlayan taziye programı bugün de devam etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Kutan'ın oğlu Murat Kutan taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, siyasetçiler, vatandaşlar ve partililer katıldı.