Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Vefat Etti

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Vefat Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilen Kutan için parti genel merkezinde taziyeler kabul edildi.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatının ardından partisinin genel merkezinde taziyeler kabul edildi.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün başlayan taziye programı bugün de devam etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Kutan'ın oğlu Murat Kutan taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, siyasetçiler, vatandaşlar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Güncel

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu
Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.