Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, TEKDER İstanbul Şubesini Ziyaret Etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesini ziyaret etti.

İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül'e makamında ziyarette bulundu.

Ardından TEKDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Aydın, tarihi bir seçim döneminde olduklarını söyledi.

Aydın, "Tüm siyasi partiler, İstanbul'umuza hizmet etmek için bir çabanın, gayretin içerisindeler. Projelerini, yaklaşımlarını halkımıza aktarıyorlar. Biz de Saadet Partisi olarak 'İstanbul'da başka bir yaşam mümkün.' sloganıyla yola çıktık." diye konuştu.

İstanbul'a karşı sorumluluklarını yerine getirmenin çabası içinde olduklarını vurgulayan Aydın, "İstanbul'un sorunlarının ne olduğunu hem merkezi yönetim hem yerel yöneticilerimiz hem bürokratlarımız hem de vatandaşlarımız biliyorlar. Tek tek sıraladığımız zaman sorunlarda mutabıkız. Bu sorunların çözümü hususunda sadece nüans farklılıkları var." ifadelerini kullandı.

Aydın, İstanbul'un 20 yıl önceki İstanbul olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son 5-10 yıldır özellikle İstanbul'umuzda yaşayan insanlarımızın psikolojisi değişti. Bu değişime ayak uyduracak bir yönetim anlayışı maalesef gerçekleşemedi. Biz değişen sorunlar ve çözüm beklentilerine denk düşen bir yaklaşımı ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ümit ve temenni ediyoruz ki 31 Mart akşamı 16 milyon İstanbullumuz, yüzünün güleceği, birikmiş sorunlarının çözüleceği bir bahara, bir güne uyansın."

TEKDER İstanbul Şube Başkanı Selim Kaya da ziyaret dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.