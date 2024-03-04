Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Güngören'de Ziyaretlerde Bulundu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Güngören'de ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Tozkoparan Mahallesi Muhtarlığı'na gelen Aydın, burada muhtar Ülker Katırcı ve Tozkoparanlılar Derneği Başkanı Ömer Kiriş ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın, İstanbul'un her bölgesini ziyaret ettiklerini, bugün de öngörülemez bir sürecin yaşandığı Tozkoparan'a geldiklerini söyledi.

Aydın, ilgili kişileri dinlediğini, bölgede kentsel dönüşüm adı altında insanların mağdur edildiğini, Saadet Partisi olarak bu duruma engel olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Birol Aydın, Milli Görüş belediyeciliğinde kentsel dönüşümün ahlaklı ve hakkaniyetli bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Daha sonra Güven Mahallesi'ndeki Saadet Partisi seçim standı ile Akıncılar Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Aydın'a, partisinin Güngören Belediye Başkan adayı Kamil Acar ile partililer eşlik etti.

Ardından Saadet Partisi İl Başkanlığı'na giden Aydın, burada da Hayvan Hakları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.