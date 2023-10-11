Saadet Partisi, İsrail'in Filistin Topraklarında Gerçekleştirdiği İşgal ve Zulümlerin Son Bulmasına İlişkin TBMM'de Genel Görüşme Açılması Önerisini...

Saadet Partisi, “İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği işgal ve zulümlerin son bulmasına yönelik TBMM’de genel görüşme açılması” önerisini geri çekti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “TBMM’ye yakışanın 6 siyasi partinin birlikte verdiği bir genel görüşme olacağını düşünerek bu konudaki genel görüşme talebimizi perşembe günü hep birlikte görüşmek üzere geri çektiğimizi saygıyla arz ediyorum” dedi.

Saadet Partisi, "İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği işgal ve zulümlerin son bulmasına yönelik TBMM'de genel görüşme açılması" önerisini geri çekti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "TBMM'ye yakışanın 6 siyasi partinin birlikte verdiği bir genel görüşme olacağını düşünerek bu konudaki genel görüşme talebimizi perşembe günü hep birlikte görüşmek üzere geri çektiğimizi saygıyla arz ediyorum" dedi.

Saadet Partisi, "İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği işgal ve zulümlerle ilgili TBMM'de genel görüşme açılması" önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin verdiği grup önerisini geri çekti. Grup önerisinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları söyledi:

"Bir terör ve işgal rejimi olan İsail'in hem Filistin topraklarında hem de Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yıllardır gerçekleştirdiği işgal ve zulümlerinin Filistin direnişinin de yeni ve farklı bir aşamaya taşıdığı son hadiseler vesilesiyle bir kez daha tecrübe edilmiştir. Filistin halkının onurlu direnişini selamlamak, direnişle dayanışmak ve terör devletinin son gelişmeleri bahane ederek uygulamaya soktuğu orantısız şiddet ve kıyımlara son vermek amacıyla devletimizin, milletimizin ve İslam dünyasının üzerlerine insani ve hukuki sorumluluklar düştüğünü bilerek bu konulara çözüm yolu konuşmak amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 102 ve 103. maddesi uyarınca genel görüşme açılmasını talep eden bir önergeyi Sayın Meclis Başkanımıza sunmuştuk.

"TBMM'YE YAKIŞAN 6 SİYASİ PARTİNİN BİRLİKTE VERDİĞİ GENEL GÖRÜŞMEDİR"

Ancak diğer siyasi partilerimizden de bu Filistin meselesiyle ilgili genel görüşme talebini bütün partiler olarak birlikte yapmamızın hem TBMM'ye yakışan bir tavır olduğu hem de diğer partilerimiz de bu konuda bir genel görüşme talebi olduğu bilgisi gelince hem Grup Başkanımız hem de Genel Başkanlarımızla bu konuyu müzakere ederek TBMM'ye yakışanın 6 siyasi partinin birlikte verdiği bir genel görüşme olacağını düşünerek bu konudaki genel görüşme talebimizi perşembe günü hep birlikte görüşmek üzere geri çektiğimizi saygıyla arz ediyorum."