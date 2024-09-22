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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan: 'İsrail'in Gazze'ye Zulmü Müslüman Coğrafyasıyla Sınırlı Kalmaz'

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan: 'İsrail'in Gazze'ye Zulmü Müslüman Coğrafyasıyla Sınırlı Kalmaz'
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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Gazze'ye yapılan saldırıların sadece orayla sınırlı kalmayacağına dikkat çekti. Anayasa tartışmalarının Türkiye'nin gerçek gündemini saptırdığını ifade eden Arıkan, önemli konular olan ekonomi ve ahlaki tahribatın göz ardı edildiğini belirtti. Arıkan, bölgede yaşanan zulmün Lübnan ve Suriye'yi de etkileyeceğini vurgulayarak, gündelik politikalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, " İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmün sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını biz zaten biliyorduk. Büyük Orta Doğu Projesi diyorduk, büyük İsrail projesi diyorduk. Keşke Müslüman coğrafyamızda bu kadar kan ve gözyaşı olmasaydı." dedi.

Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminin başta Gazze olmak üzere ekonomi ile ahlaki ve manevi tahribat olduğunu söyledi.

Türkiye'de suni gündemler oluşturulmak istendiğini öne süren Arıkan, Anayasa tartışmalarının da bunlardan biri olduğunu, toplamda 23 kez Anayasa'nın değiştirildiğini 179 maddenin 44'ünün kaldırıldığını hatırlattı.

Anayasa tartışmalarının tesadüf olmadığını, Saadet Partisi olarak olaylara geniş bir perspektiften bakarak analiz ettiklerini dile getiren Arıkan, şöyle devam etti:

"Bir ayda Türkiye'nin gündemine Anayasa'yı sokmuş oldular, böyle bir tartışma yoktu. Ekonomiyi, Gazze'yi konuşmak yerine, ahlaki ve manevi tahribatı konuşmak yerine Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmak durumunda kaldık. Anayasa tartışılır, anayasa yapmak için, darbe anayasasından kurtulmak için elzem bir durum vardır ama Türkiye'nin derdi bugün o değil. Türkiye'nin birinci gündemi uygulamadıkları Anayasa'yı uygulanabilir hale getirebilmek için gayret göstermek zorunda olduğumuzu ifade etmiş olalım."

Mahmut Arıkan, Gazze'de katliam yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar Lübnan'a da sıçradı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmün sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını biz zaten biliyorduk. Büyük Orta Doğu projesi diyorduk, büyük İsrail projesi diyorduk. Keşke Müslüman coğrafyamızda bu kadar kan ve gözyaşı olmasaydı. Lübnan'dan sonra sıranın nereye geleceğini biliyoruz. Suriye'ye gelecek. Suriye'den sonra nereye gelecek maalesef bizim coğrafyamıza gelecek bir süreçle karşı karşıyayız. Eğer gündelik politikalara takılıp kalırsak gündelik politikalara takılarak çözüm üretmeye çalışırsak bu gerçeklerden uzak durmak hatasına düşebiliriz."

Toplantıya, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman ve İl Başkanı Salih Şen ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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