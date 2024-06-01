Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AGD Genel Merkez Külliyesi'nin açılışında konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkez Külliyesi'nin açılışında, "Bu müessese inanıyorum ki, ideal yeni gençlerin yetişmesine bundan sonra çok büyük katkılarda bulunacak. İnşallah gençler, davamızı bir gün sadece ülkemizin değil bölgemizin de dünyanın da en önemli davası haline getirecek." dedi.

Karamollaoğlu, Pursaklar ilçesinde düzenlenen AGD Genel Merkez Külliyesi'nin açılışı ve AGD Genel Merkez Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğinin diğer vakıf ve derneklere kıyasla büyük sorumlulukları sırtladığını savunan Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bunların karşısına sadece ve sadece inançlı olan gençlik çıkabilecek. Milli gençlik, Anadolu gençliği çıkacak, bu müesseselerin önemi burada." ifadesini kullandı.

Dernek ve vakıf üyelerine seslenen Karamollaoğlu, "Bu müessese inanıyorum ki, ideal yeni gençlerin yetişmesine bundan sonra çok büyük katkılarda bulunacak. İnşallah gençler, davamızı bir gün sadece ülkemizin değil bölgemizin de dünyanın da en önemli davası haline getirecek." diye konuştu.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan da derneğin idealleri ve büyük hedefleri bulunduğuna değinerek, "Şu anda açılışını yaptığımız binamız bizim için eskidi. Bundan sonra yeni hedeflerimizi, çalışmalarımızı inşallah icra etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan da birkaç gün önce Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kısakürek'in "Nakarat" adlı şiirini okudu.

Konuşmaların ardından genel merkezin açılışı yapılırken, caminin temeli de dualarla atıldı.