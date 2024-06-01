Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AGD Genel Merkez Külliyesi'nin açılışında konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AGD Genel Merkez Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin önemine vurgu yaparak, davalarını ülkenin ve bölgenin en önemli davası haline getireceklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkez Külliyesi'nin açılışında, "Bu müessese inanıyorum ki, ideal yeni gençlerin yetişmesine bundan sonra çok büyük katkılarda bulunacak. İnşallah gençler, davamızı bir gün sadece ülkemizin değil bölgemizin de dünyanın da en önemli davası haline getirecek." dedi.

Karamollaoğlu, Pursaklar ilçesinde düzenlenen AGD Genel Merkez Külliyesi'nin açılışı ve AGD Genel Merkez Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğinin diğer vakıf ve derneklere kıyasla büyük sorumlulukları sırtladığını savunan Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bunların karşısına sadece ve sadece inançlı olan gençlik çıkabilecek. Milli gençlik, Anadolu gençliği çıkacak, bu müesseselerin önemi burada." ifadesini kullandı.

Dernek ve vakıf üyelerine seslenen Karamollaoğlu, "Bu müessese inanıyorum ki, ideal yeni gençlerin yetişmesine bundan sonra çok büyük katkılarda bulunacak. İnşallah gençler, davamızı bir gün sadece ülkemizin değil bölgemizin de dünyanın da en önemli davası haline getirecek." diye konuştu.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan da derneğin idealleri ve büyük hedefleri bulunduğuna değinerek, "Şu anda açılışını yaptığımız binamız bizim için eskidi. Bundan sonra yeni hedeflerimizi, çalışmalarımızı inşallah icra etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan da birkaç gün önce Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kısakürek'in "Nakarat" adlı şiirini okudu.

Konuşmaların ardından genel merkezin açılışı yapılırken, caminin temeli de dualarla atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Temel Karamollaoğlu Politika Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title