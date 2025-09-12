Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malezya'ya Gidiyor

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gidiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gidiyor. Arıkan, 74 yıllık geçmişe sahip Malezya İslam Partisi'nin (PAS), 15 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek kongresine katılacak.

PAS'ın kongresinde konuşma yapacak olan Arıkan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması için somut yaptırımlar uygulanması, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na İslam ülkelerinin güç birliğiyle destek vermesi gerektiğini vurgulayacak. Arıkan ayrıca, Güneydoğu Asya ve farklı bölgelerden Müslüman liderleri, akademisyenleri ve insani yardım kuruluşlarını, Filistin meselesi ve diğer ortak sorunlar konusunda bir araya getirmeyi amaçlayan MUNIF 2025 (Muslim Ummah İnternational Forum) forumuna katılacak.

Necmettin Erbakan tarafından temelleri atılan D-8 Teşkilatı'nın kurucu üyelerinden olan Malezya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek veren ülkelerin başında geliyor. Arıkan'ın Malezya hükümet yetkililerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor.

Mahmut Arıkan'a Malezya gezisine Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya eşlik ediyor.