Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Kutlama
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğini kutlayarak, oyuncuların inançlı mücadeleleri için tebrik mesajı paylaştı.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan X hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
