Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğini kutlayarak, oyuncuların inançlı mücadeleleri için tebrik mesajı paylaştı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan X hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.