Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Batman'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Batman'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Arıkan, terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini, hukuk ile şekillenecek her samimi adımın sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Arıkan, soykırımcı İsrail'in canı istediğinde Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Lübnan'ı, Suriye'yi ve İran'ı bombaladığını, 686 gündür katliamlarına devam ettiğini dile getirdi.

Buna karşı Türkiye'nin 81 ilinde katliamlara karşı protestolar yapıldığını aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"Gazze özgür olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Son olarak uluslararası Sumud Filosu'na en büyük desteği biz milli görüş olarak verdik. Gemilerimizi hazırladık, yelkenlerimizi çok yakın bir zamanda Gazze'ye açacağız inşallah. Biz bir kez daha sesleniyoruz. Bu işgal planı karşısında sessiz kalan kendi işgalini hazırlar. Bu zulme sessiz kalan, somut adım atmayan her lider zulme ortaktır. Bugün siyonizmin karşısında yek vücut olmayan her ülke yarın yerle yeksan olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Mesele sadece Gazze meselesi değil mesele Batman, Van, Ankara, Tahran, Kahire, Amsterdam, Paris ve Londra hepsi tehlike altında, insanlık tehlike altında. Siyonizm sessizlikten ve korkaklıktan beslenen, hunhar bir terörist oluşumdur. Biz biliyoruz ve tüm dünyaya haykırıyoruz, İsrail ancak güçten anlar."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Mehmet Fırat yeniden başkan seçildi.