Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, sahipsiz köpekler sorununa ilişkin çağrı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı ailelerin yavruyken evlerine aldıkları köpekleri büyüyünce sokağa bırakmalarının, millete yapılan en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirterek, merkezi hükümetin ve yerel sorumluların, sahipsiz köpekler sorununa mutlaka bir çözüm bulması gerektiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısının başında, vatandaşların ve İslam aleminin yaklaşan ramazan ayını tebrik etti.

Yanlışlarını görmeyen ve anlamayan iktidarın, ülkenin problemlerini çözmesinin mümkün olmayacağını ileri süren Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının ülkeyi 19 yıl yönetmesinin siyasi bir başarı olduğunu, ancak bunu algıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Asgari ücretliler ve emeklilerin açlık sınırının, memur, işçi, beyaz yakalılar ve evine birden fazla maaş giren milyonlarca ailenin de yoksulluk sınırının altında ücretle geçinmeye çalıştığını belirten Karamollaoğlu, bunun kasıtlı olmaması halinde beceriksizlik anlamına geldiğini ifade etti.

Temel Karamollaoğlu, çalışanların aldığı açlık sınırının altındaki ücretin yetersiz olduğunu gördüklerini vurgulayarak, vatandaşları kendi ülkesiyle barıştırmakta kararlı olduklarını ve ülkenin problemlerine kalıcı çözümler üreteceklerine inandıklarını söyledi.

"Evine bir köpek alıyorsan onu başıboş bırakmak ne haddine senin"

Son zamanlarda ülkede sahipsiz köpeklerin sebep olduğu can yakıcı hadiseler yaşandığını hatırlatan Karamollaoğlu, sahipsiz köpeklerin sayısında çok ciddi ve hızlı bir artış olduğuna dikkati çekti.

Karamollaoğlu, "Bazı aileler yavruyken köpeği alıyor, biraz büyüyünce sokağa bırakıyor. Bu insafsızlıktır, millete yapılan en büyük kötülüktür. Evine bir köpek alıyorsan onu başıboş bırakmak ne haddine senin. Kime hangi zararı verebileceğini düşünmüyor musun? Kim, hangi köpeği, nerede bıraktı, kimsenin bunu bilmesi mümkün değil. Hem merkezi hükümetin hem de yerel sorumluların bu konuya mutlaka bir çözüm bulmaları gerekir." diye konuştu.

Son bir ayda sahipsiz köpeklerin neden olduğu can kayıplarına işaret eden Karamollaoğlu, merkezi hükümet ve yerel yönetimlere bu konuda gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunarak, bu tedbirleri almanın herkesin boynunun borcu olduğunu bildirdi.

Karamollaoğlu, "Sokaklarda huzur içinde yürünebilen, çocuklarımızın bahçede, dışarıda rahatlıkla koşturup oynayabilecekleri bir ortamı hazırlamalıyız. Böylece ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanından da bu konuda en kısa zamanda ciddi bir açıklama yapmasını, hangi tedbirlerin alınacağını kamuoyuna duyurmasını istirham ediyorum." görüşünü paylaştı.