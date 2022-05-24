Karamollaoğlu, Uysal ile görüştü - Haberler

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Karamollaoğlu, Uysal ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Karamollaoğlu, Uysal ile görüştü

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Karamollaoğlu ile Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Uysal'ın makamında gerçekleşen görüşme, bir saat 10 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüşlerin ve siyasetteki gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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