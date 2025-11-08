Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Kalkınmamız için tek ihtiyacımız istemektir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu ülkenin kaynaklarıyla, insan gücüyle, aklıyla, inancıyla kalkınacak kudrete sahip olduğunu belirterek, "Bunun için ihtiyacımız olan tek şey istemektir. İşte biz Saadet Partisi olarak bu işi başarmak istiyoruz." dedi.

Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye Kalkınma Planı Vizyon Programı"na katılan Arıkan, partisinin Türkiye Kalkınma Planı hakkında bilgiler verdi.

Kalkınmanın zamanın ruhunu doğru okuyabilme, değişimin yönünü öngörebilme ve geleceğin stratejik haritasını bugünden çizebilme yeteneği olduğunu anlatan Arıkan, bugünü anlamadan yarına hazırlanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Arıkan, Türkiye Kalkınma Planı'nın vida sıkmaya dayalı bir montaj ekonomisi değil, ham maddeden nihai ürüne uzanan tam bir sanayi zincirini kurma planı olduğunu ifade etti.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarını ham ve ucuz şekilde yabancı ülkelere satmak yerine bu zenginlikleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi planladıklarını belirten Arıkan, "Türkiye Kalkınma Planı, yabancı sermayenin kol gezdiği Orta Doğu'da bir numaralı tedarikçi olma planıdır. Yani zengin müreffeh bir toplum, tam bağımsız bir Türkiye planıdır. Türkiye Kalkınma Planı, işsizlik, geçim sıkıntısı, yoksulluk, güç ve buna bağlı tüm sosyal sorunları ortadan kaldırma planıdır." şeklinde konuştu.

"Milletimizin doğduğu yerde doymasını temin edeceğiz"

Türkiye Kalkınma Planı doğrultusunda Türkiye'nin tüm sathına otomotiv, havacılık, ağır sanayi, teknoloji, kimya ve ilaç sanayi alanında fabrikalar kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Arıkan, "Milletimizin doğduğu yerde doymasını temin edeceğiz. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye, bütün bu yatırımları yapabilecek imkana, kaynağa, insan gücüne fazlasıyla sahiptir." dedi.

Mahmut Arıkan, amaçlarının hem madden hem de manen tam bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün hem madden kalkınma hem de manen kalkınmanın adresi Saadet Partisi'dir. Bu ülke kaynaklarıyla, insan gücüyle, aklıyla, inancıyla kalkınacak kudrete sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey istemektir. İşte biz Saadet Partisi olarak bu işi başarmak istiyoruz. Cenabıallah'ın izniyle biz bu işi başaracağız. Biz hazırız. Kadrolarımızla, projelerimizle, planlarımızla iktidara hazırız. Bizim iktidarımız yalnızca bir yönetim değişimi olmayacak, bir ahlak, üretim ve kalkınma devrimi olacak çünkü bu plan milli bir plandır. Milli Görüş'ün 2025'ten 2035'e bir hediyesidir."