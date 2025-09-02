Saadet Partisi'nden Filistin Destek Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü.

Parti genel merkezindeki görüşmede konuşan Arıkan, uzun yıllar Türkiye'de Filistin büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa'nın veda ziyaretine geldiğini belirterek, Mustafa'nın, Türkiye'de Filistin davasını en güzel şekilde temsil ettiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Arıkan, "Filistin'in şanlı mücahitleri, İsrail'in yaptığı zulüm karşısında en güçlü direnişi ortaya koyuyorlar. Biz de Türkiye olarak, Saadet Partisi olarak bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. İnanıyorum ki bugün zor şartlar altında mücadele eden Filistin halkı çok yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacak, özgür Filistin devleti tüm dünya tarafından tanınacak ve haklı mücadeleleri zafere ulaşacaktır." diye konuştu.

Dünyadan birçok sivil toplum gönüllüsünün, Gazze'deki katliamı engelleyebilmek için bir harekata giriştiğini ve yüzden fazla gemi ile Gazze'ye gideceklerini anımsatan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta içerisinde İspanya'dan ve Tunus'tan hareket edecekler. Biz de Türkiye'de Saadet Partisi olarak hem bu gemilerin kalkmasıyla alakalı gerekli hazırlıkların yapılması için hem de insan kaynağı noktasında çalışma içerisinde olduk. Eminim ki birçok ülkenin, birçok birleşmiş ülkeler grubunun, teşkilatların başaramadığını bu sivil inisiyatif başaracaktır. Gazze'deki abluka delinecek ve oradaki insanlar en azından şu an için öncelikle yaşamış oldukları açlığı aşacaklar. Sonrasında da özgürlük mücadelelerine kaldıkları yerden devam edip en yakın zamanda da şanlı direniş zafere ulaşacaktır."

Büyükelçi Mustafa da görevde bulunduğu 10 yıl içerisinde Türk halkının Filistin'i ne kadar sevdiğine şahit olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Filistin olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Siyonist çeteler sürekli Filistin halkına savaş açmaktadır. Amerika'dan ve birçok yerden destek almaktadır. Bütün acılara, sıkıntılara, çilelere rağmen hiçbir zaman pes etmedik, kırılmadık. Türkiye'ye, aziz Türk halkına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye parlamentosuna, sivil toplum kuruluşlarına, herkese teşekkür etmek istiyoruz çünkü bu davayı sizin davanız gibi görüyorsunuz. Her şeye rağmen inanıyoruz ki inşallah en kısa zamanda sizlerle Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız."